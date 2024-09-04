«Спартак» согласовал трансфер Кордобы с «Краснодаром», но пока не договорился по зарплате

«Краснодар» готов продать нападающего Джона Кордобу в «Спартак» за € 16 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сделка осложняется тем, что клуб не может договориться с Кордобой по зарплате — переговоры идут, но время поджимает. «Краснодар» настроен закрыть сделку в ближайшее время, чтобы успеть купить замену», — добавил источник «Чемпионата».

Кордоба выступает в составе российской команды с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых отметился 46 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.