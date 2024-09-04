Полузащитник «Марселя» Верету перешёл в «Лион» — Романо

Центральный полузащитник «Марселя» Жордан Верету перешёл в «Лион». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, стороны уже полностью согласовали трансфер игрока. Сумма трансфера составила около € 7 млн евро, включая бонусы. Также «Марсель» получит 25% с будущей продажи хавбека. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 Верету сыграл за «Марсель» 29 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. К «Марселю» Жордан Верету присоединился летом 2022 года, перейдя из итальянской «Ромы». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего полузащитника составляет € 15 млн.