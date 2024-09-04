Семь игроков «Реала» Мадрид номинированы на «Золотой мяч», от «Барселоны» — лишь двое

Футболисты «Реала» Мадрид Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер, Тони Кроос (на данный момент завершил карьеру), Винисиус Жуниор номинированы на награду «Золотой мяч» от France Football. Это наибольшее клубное представительство среди всех номинантов.

Отметим, что от принципиального соперника «Реала» «Барселоны» номинировано только двое игроков: вингер Ламин Ямаль и полузащитник Дани Ольмо, который до лета этого года выступал за «РБ Лейпциг».

Церемония вручения 68-й по счету награды пройдет 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие награды за сезон-2023/24: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад тренеров в успехи на поле.