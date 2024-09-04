Стало известно, кого купит «Краснодар» на замену Кордобе, если тот уйдет в «Спартак»

«Краснодар» в случае продажи своего нападающего Джона Кордобы в «Спартак» купит форварда «Рубина» Мирлинда Даку. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в одной из социальных сетей. «Чемпионат» также подтверждает указанную информацию.

По информации источника, сумма возможного трансфера Даку может составить € 10 млн.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Спартак» согласовал трансфер Кордобы с «Краснодаром», но пока не договорился по зарплате.

Кордоба выступает в составе российской команды с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых отметился 46 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Даку выступает в составе казанского клуба с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.