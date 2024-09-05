«Лион» подписал полузащитника «Марселя» Жордана Верету в качестве «джокера»

Французский клуб «Лион» объявил о трансфере полузащитника Жордана Верету из «Марселя». Игрок подписал контракт на два года, присоединившись к команде в качестве «джокера».

Во французском футболе «джокер» — это специальный тип трансферной сделки, который позволяет командам подписывать игроков после закрытия основного летнего трансферного окна. Этот механизм даёт командам возможность регистрировать таких «джокеров» в течение сезона, чтобы усилить состав точечными трансферами, при этом они не учитываются в основном лимите команды.

«В «Лионе» рассчитывают на Жордана Верету, чей опыт и технические способности принесут дополнительную пользу полузащите в начале европейской кампании, которая начнётся в конце сентября против «Олимпиакоса», — пишет клуб на своём официальном сайте.

Трансферная сумма составила € 4 млн с возможными бонусами до € 3 млн и 25 % от любой будущей продажи. Верету провёл более 500 матчей с момента дебюта 13 лет назад. После пяти сезонов в «Нанте» он перешёл в «Астон Виллу», а затем продолжил карьеру в Италии, играя за «Фиорентину» и «Рому». В 2022 году Верету выиграл Лигу конференций с «Ромой» и дебютировал в сборной Франции.