Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны голкиперы, номинированные на приз лучшему вратарю 2024 года

Журнал France Football назвал претендентов на приз лучшему вратарю 2024 года.

Издание представило список номинантов на премию лучшего голкипера. В него вошли: Ронвен Уильямс («Сандаунс»), Ян Зоммер («Интер»), Унай Симон («Атлетик» Бильбао), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Андрей Лунин («Реал» Мадрид), Мик Меньян («Милан»), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»).

Напомним, что всего в списке «Золотого Мяча» есть девять номинаций:

1) «Золотой мяч» (мужчины);

2) «Золотой мяч» (женщины);

3) «Трофей Копа» (лучший игрок до 21 года);

4) «Трофей Яшина» (лучший голкипер);

5) «Трофей Герда Мюллера» (лучшему нападающему);

6) Мужской клуб года;

7) Женский клуб года;

8) Тренер года среди мужчин;

9) Тренер года среди женщин.