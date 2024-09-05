Завершивший карьеру Кроос с юмором отреагировал на номинацию на «Золотой мяч»

Бывший полузащитник Тони Кроос, который на момент завершения своей карьеры выступал за мадридский «Реал», прокомментировал свою номинацию на получении награды «Золотой мяч» от France Football. В качестве игроков «Реала» были номинированы ещё шесть игроков: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер, Винисиус Жуниор.

«Вы шестеро можете сделать это в следующем году», — написал Кроос в одной из социальных сетей.

Тони Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

Церемония вручения 68-й по счёту награды пройдёт 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад специалистов в успехи на поле.