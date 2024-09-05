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Завершивший карьеру Кроос с юмором отреагировал на номинацию на «Золотой мяч»

Завершивший карьеру Кроос с юмором отреагировал на номинацию на «Золотой мяч»
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Бывший полузащитник Тони Кроос, который на момент завершения своей карьеры выступал за мадридский «Реал», прокомментировал свою номинацию на получении награды «Золотой мяч» от France Football. В качестве игроков «Реала» были номинированы ещё шесть игроков: Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер, Винисиус Жуниор.

«Вы шестеро можете сделать это в следующем году», — написал Кроос в одной из социальных сетей.

Тони Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

Церемония вручения 68-й по счёту награды пройдёт 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад специалистов в успехи на поле.

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