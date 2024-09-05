«Подписывать преступника?» Фанаты «Дубай Юнайтед» отреагировали на трансфер Промеса

Болельщики «Дубай Юнайтед» в социальных сетях отреагировали на новость о возможном трансфере бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса.
- «Ваш клуб выступает за преступную деятельность, насилие и транспортировку наркотиков?»
- «Подписывать преступника?»
- «Удачи, Квинси. Возвращайся домой».
- «Приятно подписывать контракт с наркодилером… молодцы, ребята».
- «Подписывают преступника. Отличный ход...»
- «Невероятно. Осуждённый преступник работает...»
Квинси Промес до сих пор находится в ОАЭ, где ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.
«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля в связи с завершением срока контракта. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Информация о возможном трансфере Промеса в «Дубай Юнайтед» появилась сегодня, в одной из социальных сетей клуба.