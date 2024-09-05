Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Осинькин — единственный, кто соображает в «Крыльях». Маслов — о результатах команды

«Осинькин — единственный, кто соображает в «Крыльях». Маслов — о результатах команды
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Денис Маслов считает, что нынешнему руководству клуба не следует увольнять главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Тренера менять не надо точно, это единственный, кто там соображает, что происходит, и точно знает, как всё это исправить. Тренера нужно слушать и желательно сделать то, что он говорит, — тогда всё будет хорошо.

Для «Крыльев» весь год будет непростым. Понятно, что команда новая и Осинькин будет её выстраивать. Нельзя хлопнуть в ладоши — и чтобы всё было хорошо», — приводит слова Маслова Metaratings.

Напомним, «Крылья Советов» после семи игр заработали шесть очков и располагаются на 10-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков. Осинькин возглавляет клуб с июля 2020 года. Действующее соглашение тренера с «Крыльями Советов» истекает в конце следующего сезона.

Материалы по теме
Таранов: «Крылья» — не разочарование, в команде постоянно происходит отток футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android