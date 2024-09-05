Экс-игрок лондонского «Арсенала» Дженкинсон: у Артеты такая же аура, как у Анри

Бывший защитник «Арсенала» Карл Дженкинсон рассказал, как нынешний тренер команды Микель Артета обладает уникальной аурой, сравнимой только с Тьерри Анри.

«Артета обладает аурой, которую невозможно подделать. Когда он входит в комнату и начинает говорить, все слушают. Это качество, которое у него есть, наряду с его футбольными знаниями. Единственным другим человеком, кого я мог бы сравнить с ним, был бы Тьерри Анри», — приводит слова Дженкинсона Daily Mail.

Во время своей карьеры в «Арсенале» Дженкинсон провёл 70 матчей.

Напомним, Микель Артета возглавил «Арсенал» зимой 2019 года. Под его руководством лондонский клуб завоевал Кубок Англии и дважды выигрывал Суперкубок Англии. До этого 42-летний специалист работал в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» начиная с 2016 года.