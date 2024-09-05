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Кевин Де Брёйне не номинирован на «Золотой мяч»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне в этом году не номинирован на «Золотой мяч».

Журнал France Football утвердил список из 30 кандидатов на «Золотой мяч». В него вошли: Джуд Беллингем, Рубен Диаш, Фил Фоден, Федерико Вальверде, Эмилиано Мартинес, Родри, Деклан Райс, Гарри Кейн, Витинья, Коул Палмер, Дани Карвахаль, Ламин Ямаль, Букайо Сака, Вильям Салиба, Хакан Чалханоглу, Килиан Мбаппе, Алехандро Гримальдо, Адемола Лукман, Лаутаро Мартинес, Антонио Рюдигер, Артём Довбик, Эрлинг Холанд, Тони Кроос, Мартин Эдегор, Дани Ольмо, Винисиус Жуниор, Нико Уильямс, Флориан Вирц, Гранит Джака, Матс Хуммельс. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 28 октября.

Де Брёйне в прошлом сезоне сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 16 результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего хавбека в € 50 млн.