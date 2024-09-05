Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» договорилось с «Крузейро» о трансфере Гомеса, игрок скоро вылетит в Москву

«Динамо» договорилось с «Крузейро» о трансфере Гомеса, игрок скоро вылетит в Москву
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский «Крузейро» и московский «Динамо» достигли соглашения по трансферу 26-летнего крайнего нападающего Артура Гомеса. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, игрок прилетит в Москву во вторник, 10 сентября, для прохождения медицинского осмотра и подписания соглашения.

Бразильский нападающий выступает в составе «Крузейро» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

На данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Материалы по теме
Московское «Динамо» в шаге от покупки вингера «Крузейро» за € 5 млн — Itatiaia
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android