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«Небольшой «кочкодром». Обляков высказался о качестве полей во Вьетнаме

«Небольшой «кочкодром». Обляков высказался о качестве полей во Вьетнаме
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Футболист сборной России Иван Обляков высказался о качестве полей в Ханое перед товарищеским матчем с национальной командой Вьетнама.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
05 сентября 2024, четверг. 16:00 МСК
Вьетнам
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень жаркая погода. Думаю, самая душная из тех, что я встречал в своей жизни. А так, всё отлично. Живём в хорошем отеле — там есть кондиционер… Поля? Есть, скажем так, небольшой «кочкодром». Но я ожидал, что будет хуже. Говорили, что во Вьетнаме поля не самого лучшего качества», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

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