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В «Кайрате» ответили на слухи о конфликте руководства клуба с Кержаковым перед отставкой

В «Кайрате» ответили на слухи о конфликте руководства клуба с Кержаковым перед отставкой
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Руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера клуба. Ранее сообщалось, что одной из причин отставки Кержакова с поста главного тренера «Кайрата» стало поражение от «Астаны» и последовавший разговор с руководством на повышенных тонах.

«Я так не разговариваю с игроками и особенно с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Новость о моих резких словах в адрес Кержакова? Да мы с Сашей прочитали и посмеялись над этим всем! Отношусь к нему с большим уважением. К сожалению, так получилось, что он принял вот такое решение. Но ничего — никаких проблем нет. Это его выбор. Мы нормально расстаемся. Мы благодарны Кержакову за то, что он приехал в Казахстан и здесь поработал», — приводит слова Боранбаева «Спорт-экспресс».

Предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года.

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