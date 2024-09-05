Карвахаль — о словах Винисиуса: Испания не заслуживает того, чтобы у неё отобрали ЧМ

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль отреагировал на слова партнёра по мадридскому клубу Винисиуса Жуниора, который заявил, что Испания не должна быть организатором чемпионата мира — 2030, если в стране не изменится ситуация с расизмом.

«Мы выступаем против любого проявления расизма. Я знаю, от чего страдает Винисиус. Он совершенствуется против этих сумасшедших. Но Испания не заслуживает того, чтобы у нее отобрали чемпионат мира. Испания — страна с большим культурным разнообразием», — приводит слова Карвахаля Marca.

Чемпионат мира — 2030 должен пройти в Испании, Португалии и Марокко. Также по одному матчу открытия турнира запланировано в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

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