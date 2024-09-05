Тренер Аргентины Скалони назвал причину невызова Лионеля Месси в сборную

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о невызове известного форварда игрока американского «Интер Майами» Лионеля Месси на сентябрьские сборы.

«Я общался с Месси, спрашивал о его состоянии, но он ещё не тренировался, поэтому было слишком рано его вызывать. Он сказал, что уже идёт на поправку, и его возвращение – вопрос времени. Пока не известно точной даты, когда выйдет на поле Лео, но его вызов на следующий сбор будет зависеть от того, сыграет ли он в предстоящих матчах своего клуба», – приводит слова Скалони All About Argentina в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 37-летний нападающий Лионель Месси получил травму ноги во время финального матча Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0), который состоялся 15 июля. С тех пор футболист ни разу не выходил на поле.

Сборная Аргентины во время сентябрьского международного перерыва проведёт две встречи отбора к чемпионату мира 2026 года с Чили и Колумбией.

Сын Суареса не поздоровался с Месси: