Игрок «Валенсии», который подозревается в сексуальном насилии, освобождён из-под стражи

Нападающий «Валенсии» Рафа Мир, который подозревается в сексуальном насилии в отношении двух девушек, освобождён из-под стражи, сообщает Marca.

По данным источника, судья наложил на Рафу Мира изъятие его паспорта и запрет покидать территорию страны, а также еженедельные явки в суд, запрет на общение и приближение к двум заявителям ближе, чем на 500 метров.

Ранее в СМИ появилась информация, что инцидент произошёл на вечеринке, состоявшейся в доме испанского футболиста. Подчёркивалось, что на текущий момент Мир ожидает момента, когда он предстанет перед судом, чтобы дать показания.

Нападающий выступает в составе «Валенсии» на правах аренды. Права на него принадлежат «Севилье».

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