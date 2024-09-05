Игрок «Валенсии», который подозревается в сексуальном насилии, освобождён из-под стражи

Нападающий «Валенсии» Рафа Мир, который подозревается в сексуальном насилии в отношении двух девушек, освобождён из-под стражи, сообщает Marca.
По данным источника, судья наложил на Рафу Мира изъятие его паспорта и запрет покидать территорию страны, а также еженедельные явки в суд, запрет на общение и приближение к двум заявителям ближе, чем на 500 метров.
Ранее в СМИ появилась информация, что инцидент произошёл на вечеринке, состоявшейся в доме испанского футболиста. Подчёркивалось, что на текущий момент Мир ожидает момента, когда он предстанет перед судом, чтобы дать показания.
Нападающий выступает в составе «Валенсии» на правах аренды. Права на него принадлежат «Севилье».
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