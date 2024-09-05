Хоселу сравнил Мбаппе с бутылкой кетчупа

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу высказался о форварде мадридского клуба Килиане Мбаппе.

«Я знаю, что такое «Реал», и знаю условия, в которых находится Мбаппе, и у меня нет никаких сомнений. Мбаппе похож на бутылку кетчупа. Сначала нажимаешь, а он не выходит, а потом выходит весь сразу. Он уже забил два гола в ворота «Бетиса» и продолжит забивать. Мбаппе войдет в историю в «Реале», он и все вокруг него», — приводит слова Хоселу AS.

Французский форвард перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «Реал» пять матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив три года.

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