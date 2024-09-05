Кроос шутливо высказался о попадании в номинацию на «Золотой мяч» после завершения карьеры

Бывший полузащитник Тони Кроос, который на момент завершения своей карьеры выступал за мадридский «Реал», шутливо отреагировал на свою номинацию на получение награды «Золотой мяч» от France Football. В пресс-службе отметили, что Кроос вышел на пенсию после завершения карьеры.

«(Пенсия) Спасибо за напоминание», — написал Кроос на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), добавив смеющийся эмодзи.

Тони Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

Церемония вручения 68-й по счёту награды пройдёт 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад специалистов в успехи на поле.

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