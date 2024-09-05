Goal назвал главного претендента на «Золотой мяч», Мбаппе — седьмой, Холанда нет в десятке
Портал Goal.com представил рейтинг фаворитов в борьбе за получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024.
Возглавляет список бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. На втором месте расположился полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. На третьем — ещё один игрок «Реала», Джуд Беллингем.
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» — 2024:
- Винисиус Жуниор («Реал»).
- Родри («Манчестер Сити»).
- Джуд Беллингем («Реал»).
- Даниэль Карвахаль («Реал»).
- Лаутаро Мартинес («Интер»).
- Тони Кроос («Реал»).
- Килиан Мбаппе («Реал»).
- Гарри Кейн («Бавария»).
- Филип Фоден («Манчестер Сити»).
- Нико Уильямс («Атлетик»).
Отметим, находившийся в тройке перед Евро-2024 французский форвард «сливочных» Килиан Мбаппе за лето потерял четыре позиции в рейтинге. Лучший бомбардир АПЛ минувшего сезона Эрлинг Холанд не вошёл в топ-10 рейтинга издания.
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