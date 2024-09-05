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Goal назвал главного претендента на «Золотой мяч», Мбаппе — седьмой, Холанда нет в десятке

Портал Goal.com представил рейтинг фаворитов в борьбе за получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024.

Возглавляет список бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. На втором месте расположился полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. На третьем — ещё один игрок «Реала», Джуд Беллингем.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» — 2024:

Винисиус Жуниор («Реал»). Родри («Манчестер Сити»). Джуд Беллингем («Реал»). Даниэль Карвахаль («Реал»). Лаутаро Мартинес («Интер»). Тони Кроос («Реал»). Килиан Мбаппе («Реал»). Гарри Кейн («Бавария»). Филип Фоден («Манчестер Сити»). Нико Уильямс («Атлетик»).

Отметим, находившийся в тройке перед Евро-2024 французский форвард «сливочных» Килиан Мбаппе за лето потерял четыре позиции в рейтинге. Лучший бомбардир АПЛ минувшего сезона Эрлинг Холанд не вошёл в топ-10 рейтинга издания.

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