Нико Уильямс грубо ответил фанату, который предложил ему перейти в «Реал»

Вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс грубо отреагировал на совет болельщика продолжить карьеру в «Реале», сообщает Cadena SER.

По данным источника, инцидент произошёл во вторник на открытой тренировке. Один из болельщиков обратился к Уильямс: «В следующем году в «Реал», Нико!». На это футболист ответил «Иди к чёрту, ублюдок».

Нико Уильямс выступает за «Атлетик» с 2021 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании футболист принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.

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