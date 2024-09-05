Неймар обратился к не попавшему в номинанты на «Золотой мяч» Родриго из «Реала»

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар высказался о невключении нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса в число 30 номинантов на «Золотой мяч» от France Football, обратившись к нему в соцсетях.

«Минимум топ-5 в мире», — написал Неймар на своей странице в соцсети.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Церемония вручения 68-й по счёту награды пройдёт 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад специалистов в успехи на поле.

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо: