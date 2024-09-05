Чемпион Европы Хоселу: «Золотой мяч» должны давать футболистам на грани вымирания

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу высказался о фаворитах на награду «Золотой мяч» от France Football.

«Я бы вручил «Золотой мяч» Карвахалю. Точно ему. В прошлом сезоне он выиграл все титулы, а новую кампанию начал с победы в Суперкубке УЕФА. Кроме того, он выиграл чемпионат Европы, забивая голы на этом турнире, как и ранее в финале Лиги чемпионов. И все это на позиции защитника. Организаторы «Золотого мяча» должны признать его заслуги и уделять больше внимания футболистам, которые, как и он, находятся на грани вымирания. Люди обращают внимание только на нападающих, так как они забивают много голов. Но играть на позиции защитника за мадридский «Реал» — это большое достижение, заслуживающее признания», — приводит слова Хоселу AS.

В минувшем сезоне Карвахаль принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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