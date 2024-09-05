Карпин — о подготовке к матчу с Вьетнамом: думаете разбор в день игры проходит?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой Вьетнама.

— Всем понятно, как готовиться к матчам с Бельгией, Сербией или Камеруном. А как разбирать сборную Вьетнама?

— Точно также. Разница же только в уровне игроков, а с точки зрения тактики — никакой. Она есть только в качестве футболистов.

— Уже разбирали?

— А как вы думаете? Думаете разбор в день игры проходит? Естественно, что вчера и сегодня уже разговаривали с ребятами, и будем еще завтра, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, два выездных товарищеских матча сборной России с Вьетнамом и с Таиландом пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Команды будут играть на национальном стадионе «Ми Динь». Начало игр — в 16:00 мск. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Материалы по теме Карпин — журналисту об условиях во Вьетнаме: вы пять минут стоите и уже вспотели

Валерий Карпин — о матче Вьетнам — Россия: