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В «Реале» отреагировали на номинацию Лунина на трофей Льва Яшина

«Реал» отреагировал на попадание украинского голкипера Андрея Лунина в список претендентов на трофей имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю года.

«Лунин, кандидат на трофей Яшина — 2024», — написал «Реал» на своей официальной странице в социальной сети.

Также были номинированы Ронвен Уильямс («Сандаунс»), Ян Зоммер («Интер»), Унай Симон («Атлетик» Бильбао), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Мик Меньян («Милан»), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Диогу Кошта («Порту»), Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»).

Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 25 млн.

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