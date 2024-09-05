Глушаков: я «Зениту» три раза отказывал, а Соболев перешёл

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о переходе российского нападающего Александра Соболева из «Спартака» «Зенит».

«Болельщики «Спартака» любили Соболева, называли легендой. Но он решил покинуть столичный клуб и перебраться в Санкт-Петербург. Удивил ли меня такой переход? Меня в этой жизни ничего не удивляет. Я бы в «Зенит» никогда не перешел. Уже говорил, что я им три раза отказывал. А Соболев перешёл. Это его жизнь, его судьба. Интересно, как сложится его карьера в «Зените», будем смотреть», — приводит слова Глушакова «Известия».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака».

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