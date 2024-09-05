Маурисио Почеттино рассказал, что необычного делал Мбаппе для саморазвития

Бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал об интересе экс-игрока парижан, а ныне форварда «Реала» Килиана Мбаппе к тактике и о саморазвитии француза.

«Он проводил вечера дома, смотря футбол, неожиданно звонил нам или присылал фотографии и видео анализируемых матчей. Он даже смотрел матчи португальской второй лиги и задавал нам вопросы.

Всё это он делал, чтобы учиться и становиться лучше, даже будучи лучшим», – приводит слова Почеттино Relevo.

Последним местом работы аргентинского специалиста был лондонский «Челси», в котором он трудился с лета 2023 года по май 2024 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых они 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

Суперкубок УЕФА. «Реал» Мадрид — «Аталанта». 2:0, Мбаппе