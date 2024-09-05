Иван Обляков: хочется играть против топ-сборных, но сейчас нам ничего не изменить

Полузащитник сборной России Иван Обляков рассказал о своём отношении к текущей ситуации с отстранением национальной команды от официальных матчей.

— У вас всего один официальный матч за сборную. Сильно ли не хватает сейчас соревновательного режима, официальных игр?

— Да, сейчас такие годы, лучший возраст для футбольной карьеры. Хочется участвовать в официальных соревнованиях, посмотреть на себя и на команду на фоне других топ-сборных. Было бы очень интересно, но реалии таковы, и нам их точно не изменить. От себя делаем всё возможное, и я как футболист, и другие ребята. Это самое главное — делать максимум, что можешь. Поэтому будем надеяться, что в скором времени мы вернёмся и покажем себя, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.

С февраля 2022 года сборная России имеет возможность выступать только в товарищеских матчах из-за вызванного политическими причинами отстранения от официальных соревнований со стороны УЕФА и ФИФА. 5 сентября 2024 года подопечные Валерия Карпина сыграют в Ханое со сборной Вьетнама, 7 сентября там же — с национальной командой Таиланда.

Полностью интервью с Иваном Обляковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.