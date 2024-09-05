Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван клуб, потративший на формирование состава больше всех в мире

Назван клуб, потративший на формирование состава больше всех в мире
Аудио-версия:
Комментарии

Организация CIES Football Observatory составила рейтинг команд, потративших наибольшее количество средств на трансферном рынке для формирования текущего состава команды.

Возглавляет этот рейтинг «Челси», потративший € 1,263 млрд на текущий состав команды с учетом бонусов. В этом рейтинге учтены 25 покупок, сделанных ими для формирования состава. Это рекордный показатель за всю историю формирования подобного рейтинга.

Вторым в этом списке идёт «Манчестер Юнайтед». На 20 трансферов клуб потратил € 1,038 млрд. Замыкает тройку «Манчестер Сити» – 18 трансферов за € 1,017 млрд.

Отметим, что это единственные три команды в мире, расходы которых составляют более € 1 млрд.

В топ-10 рейтинга также входят: «Арсенал», «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Реал», «Ньюкасл» и «Ювентус».

Наивысшую позицию среди команд, не представляющих пятёрку топовых чемпионатов, занимает «Аль-Хиляль» – 13-е место (17 трансферов за € 485 млн).

Самый дорогой трансфер в истории футбола

Материалы по теме
«Челси» почувствует себя королём в Лиге конференций. А конкуренты кто?
«Челси» почувствует себя королём в Лиге конференций. А конкуренты кто?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android