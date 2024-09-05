Иван Обляков назвал самого необычного соперника сборной России за время бана

Полузащитник сборной России Иван Обляков ответил на вопрос о самой удивительной национальной команде, с которой пришлось сыграть после отстранения от официальных соревнований.

— Сейчас каждого соперника ждут с интересом. Был ли такой, который очень удивил?

— Даже не знаю. Конечно, у Камеруна или Сербии уровень выше, чем у Вьетнама, Таиланда или той же Кубы. Но матчи интересные, было здорово посмотреть на себя на фоне сербов, камерунцев. Думаю, наша игра получилась удачной на фоне таких соперников. Сербия играет на чемпионатах Европы, мира, Камерун в Африке тоже выступает неплохо.

Если говорить о чём-то прям экзотическом, можно вспомнить Кению. Для нас это было необычно, с такими соперниками не так часто встречаемся.

У всех сейчас есть футбол, во многих странах он развивается. Но из всех если выбирать, больше всего подходит Кения, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.

С февраля 2022 года сборная России имеет возможность выступать только в товарищеских матчах из-за вызванного политическими причинами отстранения от официальных турниров со стороны УЕФА и ФИФА. 5 сентября 2024 года подопечные Валерия Карпина сыграют в Ханое со сборной Вьетнама, 7 сентября там же — с национальной командой Таиланда.

Полностью интервью с Иваном Обляковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.