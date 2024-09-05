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Капитан «Реала» Карвахаль оценил работу президента «Реала» Переса

Капитан «Реала» Карвахаль оценил работу президента «Реала» Переса
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Испанский капитан «Реала» Даниэль Карвахаль оценил работу президента клуба Флорентино Переса.

«Это самый лучший президент. Он сделал всё возможное, чтобы улучшить инфраструктуру, стадион, он достиг финансовой устойчивости благодаря трансферам, он лидер и абсолютный босс клуба.

Очень важно, чтобы никто не был выше президента, и его работа в «Реале» действительно впечатляет», – приводит слова Карвахаля The Athletic.

Напомним, Флорентино Перес впервые стал президентом мадридского «Реала» в 2000 году. Начиная с 2009 года под руководством Переса клуб стал пятикратным чемпионом Испании, шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз становился обладателем Суперкубка УЕФА. Помимо этого, клуб трижды выигрывал Кубок Испании, пять раз становился обладателем Суперкубка страны, а также пять раз выигрывал клубный чемпионат мира. В апреле этого года Перес был вновь утверждён на место президента клуба, где останется до 2025 года.

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