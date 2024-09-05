Вингер «Барселоны» Рафинья заявил, что футбол разрушает человка

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья рассказал о проблемах, с которыми он сталкивался во время карьеры.

«Если ты усердно работаешь и хочешь построить футбольную карьеру, нельзя сдаваться. У меня было много причин сдаться, уйти из футбола и продолжить свою жизнь. Это профессия, которая тебя разрушает.

Были моменты, когда я приходил домой и не знал, пойду ли на следующее утро на тренировку. Я плакал, и в «Барселоне» это было тоже. Я занимаюсь с психологом, потому что понял, насколько это важно. Каждый должен этим заниматься, потому что это очень помогает.

Если ты не заботишься о себе, футбол тебя разрушает. Очень легко впасть в депрессию и махнуть на всё рукой», – приводит слова Рафиньи ESPN.

В текущем сезоне Ла Лиги в активе бразильца три гола и два ассиста в четырёх матчах.

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