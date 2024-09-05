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Иван Обляков рассказал, как Фёдор Чалов адаптируется в Греции

Иван Обляков рассказал, как Фёдор Чалов адаптируется в Греции
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков рассказал об адаптации экс-нападающего клуба Фёдора Чалова в ПАОКе.

— Вы часто на связи с Чаловым?

— Да, мы ведь и вне поля друзья. Хорошо общаемся.

— Как у него дела, если смотреть со стороны, не переживает ли?

— Пока адаптируется. В моментах, когда он не забивает, ребята в команде его поддерживают. Федя говорит, что подбадривают его, чтобы не загонялся по этому поводу. И он сам к этому нормально относится. Ему нужно немного времени для адаптации, и всё пойдёт. Уверен, что Федя будет играть и забивать. У ПАОКа много матчей, так сразу нельзя, чтобы человек всегда играл по 90 минут. Тем более есть и другие не менее классные игроки. Нужно завоёвывать место в составе. Уверен, у него всё получится, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.

Напомним, Чалов перешёл в греческий клуб в летнее межсезонье.

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Полностью интервью с Иваном Обляковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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