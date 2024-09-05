Обляков: восемь лет в большом футболе, шесть в ЦСКА — время летит быстро!

Футболист ЦСКА и сборной России Иван Обляков высказался о дебютном матче за национальную команду с Молдавией (0:0) в 2020 году.

— Ваш дебют за сборную состоялся почти четыре года назад. Быстро пролетело время?

— Вы знаете, будто бы совсем недавно было ощущение, что я только-только попал в большой футбол, а ведь прошло уже восемь лет! А на днях было шесть лет с момента моего дебюта за ЦСКА. Пожалуй, для меня это ещё более памятная дата. Время летит быстро, тут соглашусь. В контексте сборной, наверное, тоже.

— Помните тот матч с Молдавией?

— Да, были очень классные эмоции. Предвкушение игры, волнение от выхода на поле. Помню, что тот матч сыграли 0:0. Хотелось выиграть, но хоть не «привёз» (смеётся). Не такой плохой дебют получился, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.

В нынешнем сезоне Обляков сыграл во всех турнирах в 10 матчах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, два выездных товарищеских матча сборной России с Вьетнамом и с Таиландом пройдут в Ханое 5 и 7 сентября. Команды будут играть на национальном стадионе «Ми Динь». Начало игр — в 16:00 мск.

Материалы по теме «Небольшой «кочкодром». Обляков высказался о качестве полей во Вьетнаме

Сколько стоят молодые футболисты: