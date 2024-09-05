Президент «Кайрата» рассказал о разговоре с Кержаковым перед его уходом из клуба

Президент казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал, как отреагировал на домашнее поражение своей команды от «Астаны» (0:1) в матче 19-го тура КПЛ 1 сентября 2024 года. 3 сентября стало официально известно об уходе из клуба его российского главного тренера Александра Кержакова.

«Конечно, результатом матча с «Астаной» мы недовольны. Команда проиграла. Понятно, у нас с Александром состоялся разговор. Но это был конструктивный диалог. Обычный мужской разговор. Команда проиграла — и что? Я должен был зайти и похвалить тренера и футболистов за такой исход встречи? Вы же не первый год в футболе. Сами всё должны понимать.

Я захожу в раздевалку не только после матчей с «Астаной», но и после всех игр, вне зависимости от того, выиграли мы или уступили. В этот раз мы, конечно же, обсудили игру, также я пожелал футболистам, чтобы они хорошо выступили за свои сборные», — приводит слова Боранбаева «Спорт-экспресс».

41-летний российский Александр Кержаков возглавил «Кайрат» в мае 2024 года. В текущей турнирной таблице КПЛ клуб с 32 очками в 18 матчах находится на первом месте, опережая двух ближайших преследователей на одно очко, но уступая по потерянным очкам занимающему четвёртое место «Ордабасы» (30 очков, 16 матчей).