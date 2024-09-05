Полузащитник ЦСКА и сборной России Обляков рассказал, как его изменило рождение ребёнка

Хавбек сборной России и московского ЦСКА Иван Обляков рассказал об изменениях в своей жизни после рождения дочери.

— В вашей жизни недавно произошло счастливое событие — рождение дочери. Почувствовали в себе какие-то изменения?

— Больше в жизненном плане. В тебе что-то меняется, всё свободное время ты уделяешь ребёнку. Не скажу, что это как-то влияет на футбольном поле. Может, где-то в подсознании. Но какого-то глобального изменения нет: футбол — это одно, а жизнь и семья — совсем другое. Пока всё отлично, только радуюсь. Слава богу, у меня всё хорошо, нужно стараться дальше, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.

26-летний полузащитник Иван Обляков выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В текущем сезоне на его счету 10 матчей во всех турнирах, четыре забитых гола и три результативных паса.

Полностью интервью с Иваном Обляковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.