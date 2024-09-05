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В «Крыльях Советов» подтвердили трансфер Ивана Сергеева из «Зенита»

В «Крыльях Советов» подтвердили трансфер Ивана Сергеева из «Зенита»
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Нападающий Иван Сергеев перейдёт в «Крылья Советов» из петербургского «Зенита» и подпишет полноценный контракт, заявил главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

«Да, полноценный», — ответил на вопрос о контракте Сергеева Осинькин. На вопрос, сможет ли Сергеев сыграть в следующем туре РПЛ, тренер самарского клуба ответил: «Посмотрим». Слова Осинькина приводит «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергеев провёл за «Зенит» три матча, в которых не отметился забитыми мячами.

В прошлом сезоне Сергеев провёл за «Зенит» 26 матчей в РПЛ, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. 29-летней Иван Сергеев выступает за «Зенит» с сезона-2021/2022, до этого он провёл два сезона в «Крыльях Советов».

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