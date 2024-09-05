Сегодня, 5 сентября, пройдут матчи третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Кубка России 5 сентября (время московское):

18:00. «Композит» (Павловский Посад) – «Зенит» (Пенза)

18:30. «Луки-Энергия» (Великие Луки) – «Рязань»

Ранее участниками четвёртого раунда стали: «Амкар-Пермь», «Кубань-Холдинг», костромской «Спартак», «Динамо-Владивосток», «Амкал», ульяновская «Волга», «Челябинск», дзержинский «Химик», «Знамя Труда», астраханский «Волгарь», пятигорский «Машук-КМВ» и «Орёл». На следующей стадии в борьбу вступят клубы Мелбет Первой лиги.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» — 2:1.