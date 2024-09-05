Молодёжная сборная России отправилась во Вьетнам

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Молодёжная сборная России отправилась на товарищеские матчи с Вьетнамом. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Национальная команда сыграет два товарищеских матча 6 и 9 сентября. Отмечается, что по просьбе принимающей стороны игры пройдут в закрытом формате.

Состав молодёжной сборной России

Вратари: Тимофей Митров («Шинник»), Михаил Цулая («Ростов-2»), Илья Тихомиров («Спартак-2»).

Защитники: Михаил Рядно («Родина»), Иван Лепский («Динамо-2»), Матвей Бардачёв, Никита Лобов, Иван Шилёнок («Зенит-2»), Никита Бозов («Балтика»), Илья Рожков («Рубин»).

Полузащитники: Михаил Щетинин («Факел»), Михаил Умников («Краснодар-2»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Егор Смелов, Денис Боков («Динамо-2»), Вадим Раков («Локомотив»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Барт («Сочи»), Алексей Колтаков («Ростов-2»).

Нападающие: Дмитрий Радиковский («Локомотив»), Константин Дорофеев («Краснодар-2»).