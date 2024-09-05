Расписание матчей Лиги наций УЕФА 2024-2025 на 5 сентября 2024

Сегодня, 5 сентября, пройдут первые матчи нового сезона Лиги наций УЕФА.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА 2024-2025 5 сентября (время московское):

19:00. Лига С. Группа 1. Азербайджан — Швеция

21:45. Лига А. Группа 4. Сербия — Испания

21:45. Лига А. Группа 4. Дания — Швейцария

21:45. Лига А. Группа 1. Шотландия — Польша

21:45. Лига А. Группа 1. Португалия — Хорватия

21:45. Лига С. Группа 1. Эстония — Словакия

21:45. Лига С. Группа 3. Беларусь — Болгария

21:45. Лига С. Группа 3. Северная Ирландия — Люксембург

21:45. Лига D. Группа 1. Сан-Марино — Лихтенштейн

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.