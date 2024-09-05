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Расписание матчей Лиги наций УЕФА 2024-2025 на 5 сентября 2024

Расписание матчей Лиги наций УЕФА 2024-2025 на 5 сентября 2024
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Сегодня, 5 сентября, пройдут первые матчи нового сезона Лиги наций УЕФА.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА 2024-2025 5 сентября (время московское):

19:00. Лига С. Группа 1. Азербайджан — Швеция
21:45. Лига А. Группа 4. Сербия — Испания
21:45. Лига А. Группа 4. Дания — Швейцария
21:45. Лига А. Группа 1. Шотландия — Польша
21:45. Лига А. Группа 1. Португалия — Хорватия
21:45. Лига С. Группа 1. Эстония — Словакия
21:45. Лига С. Группа 3. Беларусь — Болгария
21:45. Лига С. Группа 3. Северная Ирландия — Люксембург
21:45. Лига D. Группа 1. Сан-Марино — Лихтенштейн

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

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