Расписание матчей Лиги наций УЕФА 2024-2025 на 5 сентября 2024

Сегодня, 5 сентября, пройдут первые матчи нового сезона Лиги наций УЕФА.
Расписание матчей Лиги наций УЕФА 2024-2025 5 сентября (время московское):
19:00. Лига С. Группа 1. Азербайджан — Швеция
21:45. Лига А. Группа 4. Сербия — Испания
21:45. Лига А. Группа 4. Дания — Швейцария
21:45. Лига А. Группа 1. Шотландия — Польша
21:45. Лига А. Группа 1. Португалия — Хорватия
21:45. Лига С. Группа 1. Эстония — Словакия
21:45. Лига С. Группа 3. Беларусь — Болгария
21:45. Лига С. Группа 3. Северная Ирландия — Люксембург
21:45. Лига D. Группа 1. Сан-Марино — Лихтенштейн
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.