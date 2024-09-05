Вьетнам — Россия: статистика личных встреч сборных по футболу, история противостояний

Сегодня, 5 сентября, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Вьетнама. Игра пройдёт во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборные России и Вьетнама никогда в истории не встречались между собой на взрослом уровне, этот матч будет первым. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.

Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова.