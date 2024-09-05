Романцев: в Питере спартаковцы показали — они могут на равных играть с любым соперником

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о матче красно-белых с «Зенитом» в 6-м туре чемпионата России. Встреча состоялась 24 августа и завершилась вничью со счётом 0:0.

«Здесь, скорее, важен не сам результат, а то, как он был добыт и что за этим стояло. Главное, что в Питере спартаковцы показали — сейчас они могут на равных играть с любым соперником. А нынешний «Зенит» — из тех, кто способен проверить на прочность любого противника. Победу в психологическом плане «Спартак» одержал — был предельно собран все 90 минут, уверенно контролировал мяч, больше владел инициативой. И не блесни в этот вечер Латышонок, а также будь поточнее Зобнин с Литвиновым и Барко, наши ребята вполне могли увезти из Питера три очка», — приводят слова Романцева «Известия».

После 7-го тура «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков. «Зенит» (17) располагается на первой строчке.