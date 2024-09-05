32-летний Карвахаль заявил, что не думает о завершении карьеры

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль заявил, что не думает о завершении профессиональной карьеры футболиста.

«Мой контракт рассчитан до следующего лета. В данный момент я не рассматриваю такую возможность (завершения карьеры. — Прим. «Чемпионата»). Я разговаривал об этом со своей семьёй и говорил им, что хочу наслаждаться каждой игрой, каждой тренировкой. С годами понимаешь, что нужно больше ценить каждое мгновение и наслаждаться им. Мои отношения с клубом очень прозрачны. Если обе стороны согласятся продолжить сотрудничество, то я надеюсь остаться здесь на долгие годы», — приводит слова Карвахаля The Athletic.

Даниэль Карвахаль — воспитанник системы мадридского «Реала». В сезоне-2012/2023 испанец выступал за леверкузенский «Байер». Вместе с «Реалом» Даниэль четыре раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем Кубка страны и шесть раз выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Испании Карвахаль стал победителем чемпионата Европы — 2024.