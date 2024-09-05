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Олег Романцев: такое выступление «Локомотива» — приятная неожиданность

Олег Романцев: такое выступление «Локомотива» — приятная неожиданность
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о старте сезона-2024/2025 чемпионата России для столичного «Локомотива». Железнодорожники одержали пять побед в семи матчах.

«Конечно, такое выступление «Локомотива» — приятная неожиданность. Особенно для его фанатов, взгрустнувших после ухода Глушенкова, Миранчука, Жемалетдинова и Дзюбы. Зато теперь на слуху имена молодых Батракова и Ракова. Как и заметно прибавивших Самошникова с Воробьёвым. Ну и как не сказать добрых слов в адрес Михаила Галактионова, который, несмотря на потери, сумел сколотить состав и идёт в числе лидеров. В то же время матч с «Краснодаром» был не только текущей проверкой на прочность железнодорожников, но и проверкой заслуженности их появления в статусе лидера чемпионата», — приводят слова Романцева «Известия».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Михаила Галактионова набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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