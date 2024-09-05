Игрок ЦСКА Обляков: говорили с Николичем о моей позиции, он открыт для общения, обсуждений

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о своей форме и игровой позиции.

— Вашим лучшим отрезком можно назвать весну 2023 года в ЦСКА. Насколько сейчас вы близки к этой форме, этим результатам?

— Действительно похожие ситуации. Но тогда я играл на другой позиции, инсайдом, ближе к атаке. Получалось забивать и отдавать передачи. Сейчас я играю больше в центральной зоне. Неплохо себя чувствую, есть уверенность, можно и нужно ещё прибавлять как в командных успехах, так и в личных.

— Как раз про вашу позицию: был ли разговор об этом с Марко Николичем?

— Да, разговаривали. Марко высказал свою точку зрения, как он меня видит в команде. Я с ним согласился, мне комфортно там, где я играю. С этим проблем не было. Марко открыт для общения и обсуждений, мы спокойно можем поговорить на любую тему о футболе, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.