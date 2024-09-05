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«Спартак» пытался подписать игрока «Ювентуса» Костича — Tuttosport

«Спартак» пытался подписать игрока «Ювентуса» Костича — Tuttosport
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Московский «Спартак» пытался подписать футболиста «Ювентуса» Филипа Костича, однако сербский футболист ответил отказом на предложение красно-белых, информирует Tuttosport.

Ранее в СМИ появлялась информация, что один из клубов РПЛ, название которого не уточнялось, пытался подписать Костича.

Интересно, что Филип также отклонил предложения «Саутгемптона», «Франкфурта» и «Аль-Айна».

Напомним, 31-летний Филип Костич является игроком «Ювентуса» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне Костич принял участие в 33 матчах во всех турнирах и записал на свой счёт четыре результативные передачи. Его действующее соглашение с клубом из Италии рассчитано до июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6,5 млн.

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