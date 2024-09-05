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Луис де ла Фуэнте назвал главную черту Родри

Луис де ла Фуэнте назвал главную черту Родри
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о полузащитнике Родри.

«Это один из лучших центральных полузащитников в мире, идеальный шестой номер. Он выделяется во всех компонентах игры: понимает, как атаковать, как защищаться, он не жаден, готов всегда помочь, трудолюбив и хороший организатор. Прирождённый талант.

Но я всегда хочу отметить его главную черту — скромность, которая позволяет ему понимать, учиться и следовать советам тренера. Благодаря этому качеству он рос, растёт и будет расти как игрок», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

На чемпионате Европы 2024 года 28-летний Родри провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Родри был признан лучшим игроком турнира. Сборная Испании стала чемпионом Европы, в финале обыграв национальную команду Англии со счётом 2:1.

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