Тренер сборной Испании де ла Фуэнте поделился ожиданиями от нового сезона Лиги наций УЕФА

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящем розыгрыше Лиги наций УЕФА. Испанцы сыграют в группе 4 Лиги А. Соперниками команды де ла Фуэнте будут Швейцария, Сербия и Дании. Сегодня, 5 сентября, сборная Испании стартует в турнире матчем с Сербией. Начало игры — в 21:45 мск.

«Когда на первой командной встрече говорили о целях, то решили стать великой командой. Считаю, что мы двигаемся в верном направлении. Мы хотим прогрессировать, хотим показывать более быстрый футбол, создавать больше моментов и при этом надёжнее играть в обороне. Уверен, наша команда — одна из лучших в мире.

Но всегда есть к чему стремиться. Мы скромны и понимаем, что между победой и поражением — тонкая грань. При этом мы подходим к новому турниру с твёрдой верой в то, что сможем снова завоевать трофей», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.