Олег Романцев высказался о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Крылья Советов»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в самарские «Крылья Советов».

«Я давно Артёма на поле не видел. Но, зная его умение добиваться своего в самых сложных ситуациях, не сомневаюсь — всё это время он готовился к продолжению карьеры. Не думаю, что разговоры о его финансовых запросах здесь будут стоять на первом месте. Обычно для таких, как Дзюба, в подобные моменты важнее не сорвать куш, а вернуться в игру. Я с уважением отношусь к тренеру «Крыльев» Осинькину. И если в разговоре о сотрудничестве он поверит в Артёма, то от этого выиграют и команда, и болельщики. Ведь с появлением Дзюбы в «Крыльях» от него будут ждать того же огня, который отличал его в прежних командах. Да и мне будет интересно проверить свои ожидания», — приводят слова Романцева «Известия».

Ранее 36-летний Артём Дзюба покинул московский «Локомотив» после завершения срока контракта. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги он провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять матчей и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.