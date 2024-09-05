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Иван Обляков оценил игру ЦСКА на старте сезона РПЛ

Иван Обляков оценил игру ЦСКА на старте сезона РПЛ
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков оценил игру армейской команды на старте нового сезона чемпионата России.

— Как вы оцениваете старт сезона для ЦСКА?
— Очень обидная игра была с «Локомотивом». Все удивились, как мы могли проиграть такой матч. Очень обидно. И в Краснодаре тоже: не пропусти мы в концовке, был бы более приемлемый результат. Конечно, всегда хочется побеждать.

— Оба поражения в РПЛ пришли из-за пропущенных в концовках мячей. Не испугались, что проблема прошлого сезона вернулась?
— Надо не бояться, а менять тенденцию и ситуацию. Мы должны не только не пропускать в концовках, а дожимать соперника и забивать сами. И двигаться по турнирной таблице только вверх, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.

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