Иван Обляков оценил игру ЦСКА на старте сезона РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков оценил игру армейской команды на старте нового сезона чемпионата России.

— Как вы оцениваете старт сезона для ЦСКА?

— Очень обидная игра была с «Локомотивом». Все удивились, как мы могли проиграть такой матч. Очень обидно. И в Краснодаре тоже: не пропусти мы в концовке, был бы более приемлемый результат. Конечно, всегда хочется побеждать.

— Оба поражения в РПЛ пришли из-за пропущенных в концовках мячей. Не испугались, что проблема прошлого сезона вернулась?

— Надо не бояться, а менять тенденцию и ситуацию. Мы должны не только не пропускать в концовках, а дожимать соперника и забивать сами. И двигаться по турнирной таблице только вверх, — сказал Обляков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Владимиру Четверику и Александру Ершову.